Прикордонники заблокували ввезення партії iPhone на 1 млн гривень

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max. Загальна вартість телефонів - 1 млн гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Партію iPhone намагалися ввезти рейсом із міста Дубай. Пасажири поклали телефони у валізи та ручну поклажу.

Всього в багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.