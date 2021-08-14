Пандемія COVID-19 вплинула на інтелект дітей

Дослідники з США виявили, що у народжених під час пандемії коронавірусу дітей значно знизився IQ (коефіцієнт інтелекту), повідомляє Лента.Ру.

Перші кілька років життя дитини надзвичайно сильно впливають на процес його когнітивного розвитку. Пандемія коронавірусу значно його ускладнила - були закриті дитячі садки та ігрові майданчики, через обмеження більшість дітей перебували вдома.

Вчені провели тестування на IQ для 672 дітей віком від трьох місяців до трьох років, що народилися в штаті Род-Айленд. 308 з них народилися до січня 2019 року, 176 - з січня 2019-го до березня 2020 року, і 188 - після липня 2020 року. Ніхто з них не народився передчасно і не мав відхилень у розвитку. Середній показник тестів на IQ за шкалою Маллена для раннього розвитку у тих, хто народився під час пандемії, склав 78 - в той час, як для тих дітей, хто з'явився на світ до неї (з 2011-го по 2019 роки), він становив 100. найбільше погіршилися показники у тих, хто народився в малозабезпечених сім'ях.

Невідомо, чи будуть показані результати мати довгострокові наслідки. Однак той факт, що дослідження проводилося у відносно благополучному штаті з розвиненою системою соціального забезпечення, вселяє побоювання, підкреслюють вчені.