Суддя "МастерШеф" показав фото до схуднення

Суддя проєкту "МастерШеф", шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів про те, що у нього була другий ступінь ожиріння. Чоловік показав архівний знімок, як виглядав до схуднення, повідомляє Обозреватель.

Так, на сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво зізнався, що скинути зайву вагу йому допоміг спорт. Через те, що у шеф-кухаря діагностували другий ступінь ожиріння, він змушений був поміняти спосіб життя. Лікарі повідомили, що якщо зірка не займеться своїм здоров'ям, в майбутньому у нього може статися інсульт.

"Зовні я не був великим, але здоров'я було дуже поганим: страждала печінка, були часті запаморочення. Всі артерій в головному мозку були пережаті, також був жир в шиї і в печінці" , – розповідав в фотоблозі ресторатор.

Джерело: Instagram Ектора Хіменес-Браво

Ектор розповів, який у нього був раніше режим дня. Так, за його словами, вранці він ніколи не снідав, вживав кави і багато курив, а перший прийом їжі був в обід. Саме звичка снідати і регулярний спорт врятували життя шеф-кухарю.

"Для мене заняття спортом це єдиний спосіб отримати енергію, заряд на весь день. Я дуже люблю солодке: торт, донатс, шоколад, а особливо шоколад з малиною! Я обожн ﻿﻿ юю гамбургери, піцу! Так що зал – це один із способів дозволити собі щось з'їсти. Дуже важливо було виробити звичку займатися спортом" , – зізнався суддя "МастерШеф".