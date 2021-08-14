У Lamborghini офіційно презентували сучасну модель Countach

Оригінальний Countach випускався з 1974 по 1990 роки. Суперкар мав позначення LP400, LP400 S, LP500 S та навіть LP5000, а сучасна модель отримала цифровий індекс 800-4, який розкриває потужність новинки та її повнопривідну трансмісію, повідомляє 24 Канал.

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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini

За ретро стилістикою нового Lamborghini Countach ховається техніка цілком сучасного Lamborghini Sian. Це означає, що він оснащений найбільш технологічно розвиненою силовою установкою Lamborghini.

Минулий тиждень був справжнім "тижнем суперкарів" – дебютували Aston Martin Valkyrie Spider, Acura NSX Type S, Pininfarina Battista, ще один сучасний суперкар з класичними формами Lotus Type 62, а також пара ефектних концептів: 1000-сильний електричний гіперкар Azani від індійської компанії Mean Metal Motors та "роздвижний" електрокар Skysphere від Audi. Та це були лиш приготування до головної події – "Тижня автомобілів у Монтереї".

Саме у США італійський бренд розкрив свою найновішу модель з вінтажним присмаком. Новий Countach базується на оригінальних прототипах та серійних моделях Lamborghini. У рух суперкар приводить електрифікована силова установка від Sían – 6,5-літровий V12 з 34 сильним електромотором. Загальна продуктивність установки складає 803 кінські сили.

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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini

Силова установка під’єднана до 7-швидкісної коробки передач, яка приводить в рух обидві осі. Lamborghini стверджує, що час розгону 0–100 км/год становить усього 2,8 секунди, а прискорення 0–200 км/год відбувається за 8,6 секунди. Максимальна швидкість Countach LPI 800-4 становить 355 км/год.

Lamborghini випустить Countach LPI 800-4 обмеженою серією зі 112 машин. Ця кількість є відсиланням до позначення прототипу LP 112. Ціни не повідомляються, але навряд чи відроджена легенда коштуватиме дешево. Також не буде сюрпризом, якщо виявиться, що всі вони вже розпродані. Щасливі клієнти почнуть отримувати свої автомобілі з першого кварталу 2022 року.

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