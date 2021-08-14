У Венесуелі уряд і опозиція почнуть діалог

Представники уряду й опозиції Венесуели узгодили початок діалогу, який має на меті дозволити проведення виборів президента країни та послабити міжнародні санкції, запроваджені проти режиму Ніколаса Мадуро, повідомляє DW.

Відповідну угоду вони підписали ввечері п'ятниці, 13 серпня, під час переговорів у Мехіко, присвячених припиненню політичної та економічної кризи, що вже роками триває у Венесуелі.

Від імені Мадуро декларацію про намір розпочати "всебічний діалог і переговорний процес" підписав президент Національної асамблеї країни Хорхе Родрігес. Підписантом з боку опозиції став Херардо Блайде, представник політичного блоку "Унітарна платформа".

При цьому уряд Мексики надав сторонам майданчик для перемовин, а Норвегія виступила посередником між венесуельськими владою та опозицією. Самі переговори тривали у приміщенні антропологічного музею Мехіко.

Обидві сторони домовилися про нову зустріч у мексиканській столиці вже 30 серпня. Під час нового раунду переговорів планується узгодити порядок денний, який складатиметься з семи пунктів. У ньому не буде згадано вимоги про відставку Мадуро. Останньому опозиція закидає фальсифікацію виборів для отримання у 2018 року шестирічного президентського мандата.

Сам Мадуро привітав досягнутий компроміс у своєму повідомленні в Twitter.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо натомість заявив, що деякі пункти порядку денного буде "непросто" втілити у життя. Водночас він попередив, що крах переговорів "поглибить конфлікт".

