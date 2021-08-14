Під Офісом Зеленського мітингує "Нацкорпус", є постраждалі (Оновлено)

У суботу, 14 серпня, ультраправа партія "Нацкорпус" проводить акцію під Офісом президента, щоб "зупинити репресії проти патріотів", повідомляє Страна.ua.

Мітинг зібрали після того, як в Харкові заарештували представників "Нацкорпусу", підозрюваних у вимаганні. Банда діяла більше ніж три роки.

Серед сьогоднішніх вимог націоналістів від влади публічна відмова від домовленостей по імплементації Формули Штайнмаєра. Тобто "Нацкорпус "хоче перевести тему з арештом своїх членів за рекет в політичну площину.

Початок мітингу о 13:00. Матеріал оновлюється.

15:30. У поліції повідомили, що під час акції постраждали поліцейські﻿ - у 7 співробітників опіки очей, кілька нацгвардейцев травмовані.

15:12 Націоналісти їдуть не в Конча-Заспу, а йдуть до будинку Зеленського, який розташований в Маріїнському парку. Втім, Зеленський там давно вже не живе. Колона зараз прямує по вулиці Інститутська. Рух автомобільного транспорту перекрито.

14:56 Під час зіткнень постраждали правоохоронці та журналісти. Багатьох журналістів залили сльозогінним газом.

14:50 "Нацкорпус" не хоче проходити перевірку, а без неї націоналістів до Офісу президента не пускають. А прорватися сил не вистачає. Тому Білецький дав команду їхати до резиденції Зеленського. Але там, ймовірно, буде така ж зустріч.

14:44 Команду на прорив дав Андрій Білецький. Але штурм не вдався. Поліція відбила напад. Зараз націоналісти стоять перед ОП з боку вулиці Грушевського. Ситуація поки стабілізувалася.

14:41 Позиція поліції - якщо пройдуть перевірку, націоналісти зможуть пройти до ОП. З приводу притягнення до відповідальності тих, хто напав на силовиків нічого не говориться.

14:30 У ході зіткнень постраждали правоохоронці та журналісти. Інтернет впав. Протестуючі кидали фаєри, димові шашки. Правоохоронці застосували дуже багато сльозогінного газу. Зараз поліцейські намагаються відтіснити протестувальників ближче до вулиці Грушевського.

14:20 На Банковій почалися зіткнення "Нацкорпусу" і поліції. Білецький відмовився виконувати вимогу по догляду при проході на Банкову і наказав йти на прорив. Поліція застосовує газ. Йде потужна бійка.

14:13 Колона "Нацкорпусу" на чолі з Білецьким підходить до Офісу президента. Намагаються співати пісні.

14:05 Протестувальники прямують до Офісу президента.

14:00 Колона протестувальників стоїть на алеї Героїв Небесної Сотні. Виступають учасники протесту. Заяви мають загальний характер. Керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін заявив, що зараз колона попрямує до ОП.

13:45 Серед учасників акції "Нацкорпусу" переважають люди молодше 18-20 років. Деякі прийшли з покришками.

13:30 Колона націоналістів почала рух до Офісу президента. Учасників чимало - від сили кілька сотень.

13:20 Акцію протесту "Нацкорпус" почав на Майдані Незалежності. Учасники сформували колону і скоро почнуть рух до Офісу президента.

"Йдемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей і капітуляції країни перед Кремлем", - заявив глава Київського осередку Сергій Тамарін.

13:05 Важливий момент: поліція повністю відгородила підходи до самої будівлі Офісу президента. Щоб Нацкорпус не міг підійти до самої будівлі. Також від місця проведення мітингу таким чином відсікли "півня в косоворотці" та інші фігури з інсталяції за мотивами робіт художниці Приймаченко. В рядах правоохоронців також жінки.

12:45 Автозаки неподалік від Офісу президента.

12:40 Біля Офісу президента, де о 13:00 має розпочатися акція протесту ультраправої партії "Нацкорпус", значно посилили заходи безпеки. Кордони правоохоронців виставлені з боку вулиць Грушевського та Лютеранській. (З боку вулиці Грушевського два кордони правоохоронців)

На площі перед ОП також збудували десятки правоохоронців. Співробітники поліції перевіряють особисті речі всіх, хто йде на площу перед ОП. Прихильників "Нацкорпуса" перед ОП ще немає.