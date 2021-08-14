Джамала вперше за довгий час вийшла на публіку з синами і чоловіком

Українська співачка Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром і двома синами – 3-річним Еміром і однорічним Селім-Гіраєм з'явилася на алеї зірок у Києві. Знаменитості вручили іменну табличку, повідомляє Обозреватель.

Так, на своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала знімки з сім'єю зі світської події та розповіла, що давно мріяла доторкнуться до зірки на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі. І ось через 11 років її мрія її збулася.

"Колись, 11 років тому, коли я стояла в Лос-Анджелесі на Hollywood Walk of Fame і розглядала зірки, я сфотографувалася і візуалізувати, що одного разу така з'явиться і у мене. І ось, де я! Щаслива, вдячна і натхненна, адже тепер моє ім'я відображено в центрі вже рідного Києва" , – повідомила в фотоблозі знаменитість.

Джамалі вручили іменну табличку. Джерело: Instagram Джамали

Джамала опублікувала знімки з сім'єю на алеї зірок. Джерело: Instagram Джамали

Для світської події Джамала вбралася в короткий топ з об'ємними рукавами неонового кольору і в чорні брюки зі шнурівкою. З аксесуарів артистка вибрала масивні золоті сережки, а волосся вона зібрала в коси.