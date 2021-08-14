Нікітюк в розкішній сукні заворожила ефектними кадрами на яхті

Леся Нікітюк відпочиває на португальському острові Мадейра і не забуває балувати шанувальників гарячими знімками у крихітних бікіні. Також вона влаштувала ефектну і яскраву фотосесію на яхті, позуючи в розкішній сукні, повідомляє РБК-Украина.

Мальовничими знімками телеведуча поділилася в Instagram.

Леді Ле постала спиною до камери на носі корабля. На зірці - повітряне шовкове плаття синього кольору з довгими рукавами, ефектним шлейфом і відкритою спиною.

Вітер красиво розвіває наряд Нікітюк і її розпущене волосся, а поділ, що зметнувся догори, дозволяє помилуватися на довгі ніжки знаменитості.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Спонтанне фото, ні разу не готувалася... вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту" , - підписала фото ведуча.

Атмосферні кадри не залишили байдужими користувачів мережі і вони викупали Лесю в компліментах.

Боже, як красиво! Богиня

О Боги!!! Чарівна

Ніжність

Леся ви як завжди на гуморі, спасибі, що надихаєте і піднімаєте настрій

Яка краса. Ця Леся просто вогонь

Круті фото

Ну як можна бути такою красунею!?

Як красиво

Де Ді Капріо?

Це неймовірно красиво

Шикарна королева

Повелителька морської стихії

Та, що біжить по хвилях

Так красиво, і плаття і вигляд шикарний

Автор: Марина Настевич