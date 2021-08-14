Нікітюк в розкішній сукні заворожила ефектними кадрами на яхті

Леся Нікітюк відпочиває на португальському острові Мадейра і не забуває балувати шанувальників гарячими знімками у крихітних бікіні. Також вона влаштувала ефектну і яскраву фотосесію на яхті, позуючи в розкішній сукні, повідомляє РБК-Украина.

Мальовничими знімками телеведуча поділилася в Instagram.

Леді Ле постала спиною до камери на носі корабля. На зірці - повітряне шовкове плаття синього кольору з довгими рукавами, ефектним шлейфом і відкритою спиною.

Вітер красиво розвіває наряд Нікітюк і її розпущене волосся, а поділ, що зметнувся догори, дозволяє помилуватися на довгі ніжки знаменитості.

Та, що біжить по хвилях: Нікітюк в розкішній сукні заворожила ефектними кадрами на яхті
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Та, що біжить по хвилях: Нікітюк в розкішній сукні заворожила ефектними кадрами на яхті
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Та, що біжить по хвилях: Нікітюк в розкішній сукні заворожила ефектними кадрами на яхті
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
"Спонтанне фото, ні разу не готувалася... вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту", - підписала фото ведуча.

Атмосферні кадри не залишили байдужими користувачів мережі і вони викупали Лесю в компліментах.

  • Боже, як красиво! Богиня
  • О Боги!!! Чарівна
  • Ніжність
  • Леся ви як завжди на гуморі, спасибі, що надихаєте і піднімаєте настрій
  • Яка краса. Ця Леся просто вогонь
  • Круті фото
  • Ну як можна бути такою красунею!?
  • Як красиво
  • Де Ді Капріо?
  • Це неймовірно красиво
  • Шикарна королева
  • Повелителька морської стихії
  • Та, що біжить по хвилях
  • Так красиво, і плаття і вигляд шикарний

Автор: Марина Настевич

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