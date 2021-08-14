Пентагон покращить двигуни винищувачів F-35

Пентагон задумав створення варіантів більш ефективного і потужного двигуна F135 винищувача п'ятого покоління F-35 Lightning II, повідомляє Лента.Ру.

Планована модернізація даного літака "за допомогою набору нового зброї, обчислювальних технологій і програмного забезпечення" обумовлена поліпшеннями російських і китайських винищувачів і систем протиповітряної оборони.

Очікується, що нові силові агрегати збільшать дальність польоту літаків на 11 відсотків, а тягу, що розвивається - на 10 відсотків. Загальна економія від впровадження оновлених F135 оцінюється в 40 мільярдів доларів. Передбачуваний термін впровадження удосконалень - наступне десятиліття.

У США замість F135 можуть розробити абсолютно новий двигун.

У липні видання The Drive написало, що у F-35 Lightning II по всьому світу стали швидко деградувати двигуни. Причиною цього стало швидке зношування теплозахисного покриття (деградації кальцієво-магнієвого алюмосилікату) лопатей ротора силової установки F135.