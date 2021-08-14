Apple перегляне плани щодо моніторингу фото власників iPhone

У технологічній корпорації Apple вирішили внести зміни у свої плани щодо сканування фото на наявність сцен сексуального насильства над дітьми. Компанія буде шукати тільки ті фото, які відзначать інформаційні центри з різних країн, повідомляє Ліга.

У компанії заявили, що система буде сканувати iCloud і повідомлення на наявність заборонених зображень. Там додали, що система буде відзначати тільки тих користувачів, у яких знайшли хоча б 30 фото з насильством над дітьми. Тільки після цього Apple зможе провести перевірку користувача і повідомити владу про порушення.

Згодом необхідне для перевірки кількість фото (30 штук) може знизитися, додали в компанії. Бази даних Apple з фото також перевірятиме незалежний аудитор.

Система сканування фото повинна запрацювати на пристроях компанії до кінця 2021-го. Вона буде працювати тільки в США і за умови, якщо у користувача включений сервіс iCloud Photos.

В Apple додали, що відмовляться від запитів урядів про використання її технологій для стеження за користувачами. Там також запевнили, що запуск сканування фото не створює загроз. З цим була не згодна Еріка Кравець з організації Electronic Frontier Foundation, яка відстоює захист конфіденційності: