Боєць MMA за 10 секунд нокаутував суперника

Індонезійський боєць змішаних єдиноборств Роні Сапутра в яскравому стилі здобув звитягу на турнірі ONE Championship: Battleground 2. Він тріумфував блискавично - йому знадобилося всього 10 секунд, щоб "вирубити" китайця Пен Шуая, повідомляє УНИАН.

Через 10 секунд після старту протистояння індонезієць пробив захист опонента. Сапутра завдав сильного удару в щелепу правою і на цьому бій припинився. Китаєць підвестися не зміг.

Для Сапутри це п'ята перемога в профі-боях при одній поразці. Пен Шуай має шість перемог, а ця поразка стала сьомою.