Свіжі ягоди: у чому користь для організму

Свіжі ягоди є великим джерелом вітамінів, мінералів і поживних речовин, які допомагають боротися з хворобами, а також зменшити ризик виникнення деяких вікових захворювань. Проте вони також дуже швидко псуються і часто коштують дорого, повідомляє Дзеркало тижня.

Користь для організму

Серед багатьох переваг, ягоди містять калій, магній, вітаміни С і К, а також клітковину. Вони відносно низькокалорійні, мають низький вміст природного цукру і містять пребіотики.

Багато користі від свіжих ягід пояснюється антоціанами (сполуками, які надають багатьом фруктам і овочам їх колір). Їсти чорницю три рази в тиждень може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу, згідно з дослідженням 2013 року в журналі BMJ.

А в дослідженні, яке стежило за станом людей протягом 24 років і було опубліковано у 2016 році в BMJ, ті, хто регулярно їв продукти з високим вмістом антоціанів - переважно чорницю і полуницю, набрали менше ваги, ніж ті, хто вживав такі продукти рідко.

Чорниця і полуниця також можуть приносити користь для серця. Згідно з дослідженням, в якому взяли участь понад 90 тисяч жінок, опублікованому в журналі Circulation, люди, які їли ці ягоди більше ніж три рази на тиждень проти одного разу на місяць або рідше, мали на 34 відсотки нижче ризик серцевого нападу.

У дослідженні American Journal of Clinical Nutrition 2019 року був доведено, що споживання чорниці щодня протягом шести місяців поліпшило показники здоров'я серця у дорослих з надмірною вагою. Також було доведено, що регулярне вживання чорниці знижує артеріальний тиск.

"В середньому люди, які їдять більше ягід, живуть довше", - говорить професор епідеміології та харчування в Гарвардському університеті Ерік Римма.

Він радить їсти ягоди щодня, особливо в сезон, щоб отримати більше користі.

"Паливо" для мозку

Чорниця, полуниця і малина також приносять потужну користь для пам'яті, говорить нейролог Барбара Шукітт-Хейл з Університету Тафтса в Бостоні. Згідно з дослідженням Гарвардського університету серед жінок старше 70 років, вживання чорниці хоча б раз на тиждень або полуниці мінімум двічі в тиждень може затримати когнітивне старіння на два з половиною роки.

У дослідженні Шукітт-Хейл чоловіки й жінки похилого віку, які протягом трьох місяців щодня їли свіжу чорницю, мали кращі результати в навчанні та тестах на пам'ять. Поточні дослідження показують, що полуниця і малина можуть приносити подібну користь.

Поради щодо зберігання

Ягоди, вирощені "на місцевому рівні", є найбільш свіжими. Якщо дозволяє ціна, то варто подумати про покупку більшої кількості ягід, адже їх можна заморозити, радить професор мікробіології та гігієни харчування з Бостонського університету Джоан Селдж Блейк.

"Заморожування не руйнує корисних сполук, воно дійсно може зберегти багато корисних властивостей ягід", - додає Шукітт-Хейл.

"Щоб свіжі ягоди довше зберігалися вдома, тримати їх треба в закритому посуді в холодильнику і не мити до тих пір, поки ви не будете готові їх є", - говорить Селдж Блейк.

Переваги свіжих ягід: