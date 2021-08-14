Зіткнення під ОП: 7 поліцейських постраждали

В ході зіткнень під час протестної акції біля Офісу президента України постраждали 7 співробітників правоохоронних органів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявили у Національному поліції.

Семеро поліцейських отримали опіки очей, кілька нацгвардійців травмовані.

"Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів" , - повідомили в Нацполіції.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що станом на зараз затриманих немає.