Зіткнення під ОП: 7 поліцейських постраждали
В ході зіткнень під час протестної акції біля Офісу президента України постраждали 7 співробітників правоохоронних органів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявили у Національному поліції.
Семеро поліцейських отримали опіки очей, кілька нацгвардійців травмовані.
"Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів", - повідомили в Нацполіції.
Джерело в правоохоронних органах повідомило, що станом на зараз затриманих немає.