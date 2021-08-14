Хто може стати найкращим другом за знаком зодіаку

Всі хотіли б мати у своєму оточенні вірних друзів, з якими можна провести час. Вони й розвеселять, й підтримають у важку хвилину, повідомляє Обозреватель.

Овен

У дружбі Близнюки – найкращий друг Овна. Разом ці двоє можуть багато сміятися та однаково захоплюватися світом і відкриттями. Овен, не замислюючись, вирушить у пригоду зі своїм другом-Близнюком.

У роботі Терези – ідеальні союзники Овна. Овнам потрібні Терези поряд, щоб не збитися зі шляху. Разом вони дуже добре працюють у команді. Овен зазвичай займається операціями, а Терези – плануванням.

Телець

Найкращий друг Тельця – Риби. Останній знає, як його втішити, і дає більш реалістичне бачення світу, якого йому не вистачає.

Як колега Телець любить працювати з Дівою. Для цього дуже серйозного знака немає нічого кращого за Діву, дуже організовану, щоб виконувати всі завдання. Так, Діва є ідеальним союзником Тельця в роботі.

Близнюки

Найкращий друг Близнюків – Терези. Їхня гармонія й елегантність ідеально поєднуються з любов'ю Близнюків. Вони прекрасно ладнають, бо обидва дуже реалістичні. Ці двоє люблять проводити час разом, тому що подобаються один одному.

Як колега Овен – ідеальний союзник Близнюків. Дуже цікаво, що Близнюки знайдуть у своєму колезі Овні чесну опору, необхідну для просування вперед.