Протестувальники палять фаєри у "будинку Зеленського"

Учасники акції протесту, зокрема представники Нацкорпусу, прийшли до будинку в Києві, де раніше проживав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рух на вулиці не перекривали, крім в'їзду в будинок.

Учасників акції щонайбільше 100 осіб. Під будинком у присутності співробітників правоохоронних органів протестувальники палять фаєри. Місцевість задимлена.

Як повідомлялося, партія "Національний корпус"заявила про проведення акції в суботу з вимогою відмовитися від імплементації т.зв." формули Штайнмаєра " в українське законодавство і відновлення подачі води в Крим.

У заяві, поширеній раніше, партія звинувачує також президента в репресіях проти т. зв "Азовського руху", вважаючи їх політичним переслідуванням. Раніше активісти партії були затримані за підозрою в рекеті.

"Порядок денний нового сезону почнеться з питання Донбасу і Криму: від України вимагають імплементації формули Штайнмаєра і подачі води в окупований Крим. Тим часом керівництво держави готує капітуляцію на фронті: військовим забороняють відповідати на обстріли ворога, позбавляють премій і навіть штрафують за недотримання "режиму тиші" , - йдеться в заяві.

Партія вимагає "публічно відмовитися від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави: від імплементації формули Штайнмаєра, тобто проведення виборів під дулами автоматів і легалізації влади бойовиків, і від будь-якої можливості подачі води в Крим, поки він не буде деокупований".