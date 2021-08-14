У Польщі натовп посеред міста напав на українця

У Польщі група хуліганів напала на громадянина України та кидала в нього пляшки, повідомляє УНІАН.

За словами очевидиці, яка і розповіла про подію, інцидент стався в центрі міста Влоцлавек, Куявсько-Поморсько воєводство, ще 8 серпня, але відомо про це стало тільки зараз.

"Сім хлопців кидали пляшки в українця. Вони поводилися агресивно і вульгарно. Ми боялися проходити повз них. Наші дорогі поліцейські зробили три обходи і пішли далі" , - каже жінка.

У поліції підтвердили, що отримали звернення щодо групи чоловіків, які проявляли агресію щодо перехожих, але після прибуття виявити їх не вдалося.

При цьому правоохоронці підкреслюють, що на місці до поліцейських ані імовірний потерпілий, ані очевидці не зверталися

В українському посольстві та консульстві в Гданську почали перевірку повідомлень про атаку на українця.