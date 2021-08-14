Заготовки на зиму: класичний рецепт аджики

Заготовки на зиму: класичний рецепт аджики
Фото: Pixabay

Якщо ви вперше готуватимете аджику на зиму, цей рецепт буде для вас найкращим. Існує багато рецептів аджики, але класичний підійде для традиційних українських страв з м'яса чи до гарнірів, повідомляє 24 Канал.

Аджика – смачна овочева закуска з помідорів та часнику, яку часто готують господині на зиму. Вона чудово смакує з м'ясними стравами, також її можна додавати як соус до макаронів чи картоплі.

Класична аджика з помідорів і часнику

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 5 – 6

Інгредієнти:

  • 2 кг помідорів;
  • 7 шт. солодкого болгарського перцю;
  • 5 шт. перцю чилі;
  • кінза, петрушка на ваш смак;
  • 1 склянка рослинної олії;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. хмелі-сунелі;
  • 1 ч. л. коріандру;
  • сіль на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі. Видаліть плодоніжки, з болгарського перцю – насіння.
  2. Помідори розріжте на четвертинки.
  3. Наріжте часник дрібним кубиком, а зелень насічіть ножем.
  4. Подрібніть овочів блендером або м'ясорубкою в пюре.
  5. У великій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте овочеву суміш без часнику та зелені.
  6. Доведіть овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, не забувайте помішувати її ложкою.
  7. Додайте часник, спеції та зелень, перемішайте та варіть ще 10 хвилин.
  8. Розлийте аджику в стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
  9. Переверніть заготовки верх дном та накрийте рушником. Залишіть їх охолоджуватися при кімнатній температурі.
  10. Готову аджику зберігайте в прохолодному місці. Смачного!
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