Заготовки на зиму: класичний рецепт аджики
Якщо ви вперше готуватимете аджику на зиму, цей рецепт буде для вас найкращим. Існує багато рецептів аджики, але класичний підійде для традиційних українських страв з м'яса чи до гарнірів, повідомляє 24 Канал.
Аджика – смачна овочева закуска з помідорів та часнику, яку часто готують господині на зиму. Вона чудово смакує з м'ясними стравами, також її можна додавати як соус до макаронів чи картоплі.
Класична аджика з помідорів і часнику
- Час: 45 хвилин
- Порції: 5 – 6
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів;
- 7 шт. солодкого болгарського перцю;
- 5 шт. перцю чилі;
- кінза, петрушка на ваш смак;
- 1 склянка рослинної олії;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. хмелі-сунелі;
- 1 ч. л. коріандру;
- сіль на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. Видаліть плодоніжки, з болгарського перцю – насіння.
- Помідори розріжте на четвертинки.
- Наріжте часник дрібним кубиком, а зелень насічіть ножем.
- Подрібніть овочів блендером або м'ясорубкою в пюре.
- У великій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте овочеву суміш без часнику та зелені.
- Доведіть овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, не забувайте помішувати її ложкою.
- Додайте часник, спеції та зелень, перемішайте та варіть ще 10 хвилин.
- Розлийте аджику в стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
- Переверніть заготовки верх дном та накрийте рушником. Залишіть їх охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готову аджику зберігайте в прохолодному місці. Смачного!