Заготовки на зиму: класичний рецепт аджики

Якщо ви вперше готуватимете аджику на зиму, цей рецепт буде для вас найкращим. Існує багато рецептів аджики, але класичний підійде для традиційних українських страв з м'яса чи до гарнірів, повідомляє 24 Канал.

Аджика – смачна овочева закуска з помідорів та часнику, яку часто готують господині на зиму. Вона чудово смакує з м'ясними стравами, також її можна додавати як соус до макаронів чи картоплі.

Класична аджика з помідорів і часнику

Час: 45 хвилин

Порції: 5 – 6

Інгредієнти:

2 кг помідорів;

7 шт. солодкого болгарського перцю;

5 шт. перцю чилі;

кінза, петрушка на ваш смак;

1 склянка рослинної олії;

2 ст. л. цукру;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

1 ч. л. коріандру;

сіль на ваш смак.

Приготування: