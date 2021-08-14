До України прибув новий електропоїзд Stadler для випробувань
До України прибув для випробувань електропоїзд виробництва швейцарської компанії Stadler ("Штадлер"), модель ЕПМ (електропотяг для міжрегіональних перевезень) Flirt на п'ять вагонів. Тестувати роботу іноземної електрички будуть у Київській області, повідомляє РБК-Україна.
Про це написав блогер Олег Васильєв.
Також він опублікував фото новинки, на якій вже красується логотип "Укрзалізниці".
Максимальна швидкість, яку може розвинути електропоїзд ЕПМ Stadler Flirt, становить 160 км/год. Поїзд має місткість 262 людей. Вагони діляться на 1 і 2 класи.
"Чекаємо на офіційну презентацію поїзда", - пише Васильєв.
Автор: Володимир Костирін