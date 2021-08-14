У Туреччині розбився орендований у Росії пожежний літак
На півдні Туреччини в провінції Кахраманмараш розбився орендований у Росії пожежний літак Бе-200, на його борту було сім людей, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До зони аварії направлені пошуково-рятувальні команди.
Літак знаходився на балансі на управління лісовим господарством Туреччини.
"На борту літака знаходилися п'ять російських військовослужбовців і три представники Турецької Республіки, які вказували екіпажу осередки гасіння пожеж. Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направлено комісію Міноборони Росії", - повідомили в Міноборони РФ.
"14 серпня 2021 року біля 15:10 мск при заході на посадку після виконання завдання з гасіння вогнищ пожежі в Турецькій Республіці в районі н.п. Адана зазнав катастрофи російський літак Бе-200", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.