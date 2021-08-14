У Туреччині розбився орендований у Росії пожежний літак

На півдні Туреччини в провінції Кахраманмараш розбився орендований у Росії пожежний літак Бе-200, на його борту було сім людей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До зони аварії направлені пошуково-рятувальні команди.

Літак знаходився на балансі на управління лісовим господарством Туреччини.

"На борту літака знаходилися п'ять російських військовослужбовців і три представники Турецької Республіки, які вказували екіпажу осередки гасіння пожеж. Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направлено комісію Міноборони Росії" , - повідомили в Міноборони РФ.