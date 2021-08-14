Bugatti представила шалений трековий гіперкар Bolide

Так, французький автовиробник зважився на серійний випуск хардкорної версії Chiron. Тираж – 40 екземплярів, повідомляє 24 Канал.

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

“Ми вирішили дізнатись, що буде, якщо видалити з Chiron усе, що надає йому комфорту, залишивши лише техніку на чолі з 8-літровим W16 з чотирма турбінами”, – розповідає історію появи Bolide дизайнер Френк Хейл.

У жовтні минулого року Bugatti представила свій найлегший, потужний та найшвидший автомобіль, призначений виключно для треку – гіперкар отримав характерну назву Bolide. Хоча спочатку Bugatti говорила про нього лише як про дослідний проєкт, на “Тижні машин у Монтереї” була представлена серійна версія цієї моделі. Як і раніше, вона не призначена для пересування дорогами загального користування. А вивести свій Bolide на трек зможуть лише 40 щасливців, готових заплатити за автомобіль 4 мільйони євро та почекати до 2024 року, коли виробник почне передавати “Боліди” покупцям.

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Як зазначалось вище, в моторному відсіку Bugatti Bolide працює восьмилітровий W16, налаштований на 1850 к.с. і 1850 Нм. При власній масі машини у 1240 кг, це дає співвідношення ваги до потужності у 0,67. Однак такі показники продуктивності силової установки можливі лише за умови використання високооктанового пального, тоді як серійний гіперкар буде їздити на звичайному бензині А98, з яким двигун продукує 1600 к.с. та 1600 Нм. А це вже цифри “цивільних” Chiron Super Sport та Centodieci. З повним баком пального Bugatti Bolide заважує на 1450 кіло, що означає, що на кожну кінську силу потужності все одно припадає менше одного кілограма.

Джерело: Motor1