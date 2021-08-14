Акція протесту "Національного корпусу" завершилася

Акція протесту, анонсована партією "Національний корпус", завершилася, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Протестувальники після скандувань гасел проти чинної влади і намірів імплементувати так звану "формулу Штайнмаєра" йдуть з-під будинку, де розташовувалася квартира президента Володимира Зеленського, у бік метро "Арсенальна".

Багато хто з протестувальників у балаклавах.

Біля Маріїнського парку, як і раніше, чергують поліцейські та медичні патрулі.

Інформації про затриманих немає.

Раніше поліція Києва повідомила, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян.