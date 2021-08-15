Гороскоп на 15 серпня: що пророкують зірки всім знакам Зодіаку

15 серпня зірки обіцяють дуже насичений емоціями день. Будь-які почуття, за винятком почуття міри, протягом дня можуть буквально зашкалювати. Якщо хочете звернути на себе увагу і домогтися успіху, намагайтеся бути менш соромливим, повідомляє УНІАН.

І так, гороскоп на 15 серпня 2021 року для всіх знаків Зодіаку від астрологів:

Овен

Завтра Овну слід бути обережніше: можливий гострий конфлікт! Щоб не накоїти справ, про які потім доведеться шкодувати, Овну завтра варто направити свою енергію в яке-небудь корисне річище.

Телець

Настрій Тельця може штормити, показуючи то "мінус", то "плюс". Щоб не стати слухняною іграшкою своїх власних почуттів, Тельцю завтра необхідно контролювати емоції.

Близнюки

Завтра Близнюки здатні витратити день на дрібниці, однак їм самим вони дрібницями здаватися не будуть. Зірки гороскопу схиляють їх до того, щоб не перебільшувати важливість будь-якої дії і будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона. Спробуйте ставитися до всього з часткою гумору, інакше могутні емоції просто розірвуть вас зсередини.

Рак

Рак повинен бути готовий до того, що люди навколо будуть звертати на нього підвищену увагу. Серед цих людей можуть виявитися і вельми важливі персони, від яких в житті і кар'єрі Рака багато що залежить.

Лев

Леву необхідно стримуватися, щоб в спілкуванні з близькими людьми не перегнути палицю. Його здатність тиснути на найболючіші точки завтра на висоті.

Діва

Діва може відчути сильну тягу до всього нового і незвіданого. Щоб задовольнити цей свербіж, Діві завтра необхідно хоча б в чомусь вийти за рамки буденного.

Терези

Терези будуть схильні смітити грошима. Особливо щедрими вони здатні бути до тих, хто їм дорогий. Затягнути тугіше пояси можна і потім. Завтра Терези повинні слідувати за своїм серцем.

Скорпіон

Завтра Скорпіон буде чарівний подвійно: по-перше, в своїх власних очах, і, по-друге, – в очах оточуючих, яким передасться його карколомна впевненість в собі. Харизма Скорпіона буде завтра допомагати йому і на роботі, і вдома, і в спілкуванні з людьми.

Стрілець

Завтра Стрілець буде володіти особливим магнетизмом, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити або робити – його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова. Зірки гороскопу радять Стрільцеві використовувати це в своїх інтересах.

Козеріг

Завтра мозок Козерога відкритий для нових ідей, а серце – для екстремальних емоцій. Це відмінний день для того, щоб вийти зі звичної "зони комфорту" і спробувати що-небудь новеньке і гостре.

Водолій

Завтра весь день в душі Водолія може зріти напруга і невдоволення. Навколишні будуть дратувати його своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю.

Риб

Завтра всі найвдаліші думки і проекти Риб будуть пов'язані з іншими людьми. Бути на видноті, в курсі подій, пліток і чуток – ось запорука їх успіху! Цілком можливо, що саме завтра риби, завдяки своїй підвищеній комунікабельності, енергійності і чарівності зуміють завести відразу кілька вельми корисних знайомств.