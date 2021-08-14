Українці будуть платити "внески" на другу пенсію: Лазебна назвала дату

В Україні вже в 2021-му можуть ввести накопичувальну систему пенсійного забезпечення. При цьому внески на "другу пенсію" потрібно буде платити з 2023-го або 2024-го.﻿ Про це міністр соцполітики розповіла Марина Лазебна, повідомляє Обозреватель.

"Ми працюємо з депутатами, щоб все ж таки закон знайшов своє місце у роботі парламенту і був прийнятий. Після його прийняття півтора року готується підзаконна база, інфраструктура. І якщо буде прийнятий у 2021 році, то перші внески підуть у 2024. Попрацюємо краще — можуть піти у 2023 на рахунки всіх людей, які працюють в Україні" , – пояснила глава відомства.

Як працюватиме нова система:

з зарплати українців будуть збирати по 4% на спеціальний рахунок;

гроші будуть інвестувати;

зібрані гроші при досягненні 60-річчя будуть платити у вигляді другої пенсії.

Як підрахували в Мінсоці, якщо відкладати 35 років з зарплати в 15 тис. грн, то друга пенсія може скласти близько 3 тис. грн. Ті, хто вже вийшли на пенсію, нововведення на собі не відчують.

Водночас вчений Лідія Ткаченко впевнена: що якщо відкладати по 4% з зарплати, то в кращому випадку ці ж 4% і можна буде отримати, і то за умови, якщо збирати тривалий період (ідеально, коли не менш 20 років).

Водночас вчена Лідія Ткаченко впевнена, що якщо відкладати по 4% з зарплати, то в кращому разі ці ж 4% і можна буде отримати, і то за умови, якщо збирати тривалий період (ідеально, коли не менш ніж 20 років).

Зазначимо, середній розмір пенсії в липні 2021-го збільшився до 3,7 тис. грн. Водночас у Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області всього 2,9 тис. грн.