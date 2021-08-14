Білецький: Слова Зеленського про любов до України - дешева балаканина

Чинна влада переслідує ветеранів, щоб вони не протестували проти впровадження вимог Заходу. На думку "Нацкорпусу", для України це стане капітуляцією. Про це сьогодні в ході акції "Зупинимо капітуляцію" заявив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви президента Володимира Зеленського про патріотизм є все лише "базіканням", а на самого главу держави зараз йде потужний тиск з боку Заходу.

"Вони вимагають імплементації формули Штайнмаєра, проведення референдуму і виборів на окупованих територіях, вимагають дати воду до Криму... Для цього потрібно притиснути тих, хто буде протистояти", - зазначив Білецький, додавши, що всіх переслідуваних владою ветеранів вони звільнять.

"Людина сама по собі визначається не своїм базіканням, не зйомками в дешевих серіалах, а всіма вчинками, які він робив за все життя...", - додав він.

При цьому, він звинуватив Зеленського і його оточення в ряді моральних проступків.