Лікар назвала продукти, які подразнюють слизову

Усі ви чули, що захисні сили організму досить сильні від природи, щоб уберегти нас від небезпечних хвороб, повідомляє РБК-Україна.

Але, швидше за все, мало хто замислювався про те, що найголовнішим кордоном захисту організму від бактерій і токсинів є слизова оболонка стравоходу, шлунка і кишечника - і її площа у дорослої людини - вдумайтеся - дорівнює тенісному корту.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.

Слизова оболонка вистилає абсолютно всі органи шлунково-кишкового тракту, відокремлюючи внутрішнє середовище організму від агресивних факторів (їжа, ліки, бактерії, токсини, травні соки тощо). І якщо інтенсивність таких факторів агресії активна, то захисні сили слабшають.

! До головних факторів, що подразнюють відносяться: алкоголь, куріння, неправильне харчування, стрес, запальні захворювання, алергени, ряд препаратів, ну, і не можна скидати з рахунків вік і спадковість.

Чим нам це загрожує? Це - початок усіх проблем. Тонкий шар захисного слизу, розбіжність клітин слизової оболонки, які в нормі повинні бути щільно зчеплені між собою, дозволяє бактеріям і токсинам проникати в підслизовий шар, де проходять кровоносні судини і нервові волокна, які керують роботою шлунково-кишкового тракту.

Це - початок усіх проблем. Тонкий шар захисного слизу, розбіжність клітин слизової оболонки, які в нормі повинні бути щільно зчеплені між собою, дозволяє бактеріям і токсинам проникати в підслизовий шар, де проходять кровоносні судини і нервові волокна, які керують роботою шлунково-кишкового тракту. В результаті, як мінімум, може розвиватися так зване запалення низької інтенсивності, коли явних виразок або ерозій немає, а людина відчуває постійний дискомфорт, біль, страждає від печії, підвищеного газоутворення, розладів дефекації, нудоти, синдрому "встав і втомився", всіляких дефіцитів тощо.

Важливо відзначити, що будь-які запальні захворювання кишечника вимагають негайного лікування, а дієта при захворюваннях шлунково-кишкового тракту є найважливішим доповненням до лікування.

Продукти, які відновлюють слизову

Куркума

Кістковий бульйон

Кокосове масло

Масло ГХІ

Зелень

Зелені овочі

Лляна олія

Насіння льону

Волоський горіх

Риба

Сік алое

Сочевиця

Печені яблука

! Список продуктів, які подразнюють слизову: цукор, гострі спеції, квасоля і горох, смажені продукти, жирні сорти м'яса, консерванти, барвники, ароматизатори, сіль, алкоголь, рафіновані продукти, продукти, які викликають індивідуальну непереносність.

Автор: Тетяна Турчанікова