Лікар назвала продукти, які подразнюють слизову

Лікар назвала продукти, які подразнюють слизову

Усі ви чули, що захисні сили організму досить сильні від природи, щоб уберегти нас від небезпечних хвороб, повідомляє РБК-Україна.

Але, швидше за все, мало хто замислювався про те, що найголовнішим кордоном захисту організму від бактерій і токсинів є слизова оболонка стравоходу, шлунка і кишечника - і її площа у дорослої людини - вдумайтеся - дорівнює тенісному корту.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.

Слизова оболонка вистилає абсолютно всі органи шлунково-кишкового тракту, відокремлюючи внутрішнє середовище організму від агресивних факторів (їжа, ліки, бактерії, токсини, травні соки тощо). І якщо інтенсивність таких факторів агресії активна, то захисні сили слабшають.

! До головних факторів, що подразнюють відносяться: алкоголь, куріння, неправильне харчування, стрес, запальні захворювання, алергени, ряд препаратів, ну, і не можна скидати з рахунків вік і спадковість.

  • Чим нам це загрожує? Це - початок усіх проблем. Тонкий шар захисного слизу, розбіжність клітин слизової оболонки, які в нормі повинні бути щільно зчеплені між собою, дозволяє бактеріям і токсинам проникати в підслизовий шар, де проходять кровоносні судини і нервові волокна, які керують роботою шлунково-кишкового тракту.
  • В результаті, як мінімум, може розвиватися так зване запалення низької інтенсивності, коли явних виразок або ерозій немає, а людина відчуває постійний дискомфорт, біль, страждає від печії, підвищеного газоутворення, розладів дефекації, нудоти, синдрому "встав і втомився", всіляких дефіцитів тощо.

Важливо відзначити, що будь-які запальні захворювання кишечника вимагають негайного лікування, а дієта при захворюваннях шлунково-кишкового тракту є найважливішим доповненням до лікування.

Продукти, які відновлюють слизову

  • Куркума
  • Кістковий бульйон
  • Кокосове масло
  • Масло ГХІ
  • Зелень
  • Зелені овочі
  • Лляна олія
  • Насіння льону
  • Волоський горіх
  • Риба
  • Сік алое
  • Сочевиця
  • Печені яблука

! Список продуктів, які подразнюють слизову: цукор, гострі спеції, квасоля і горох, смажені продукти, жирні сорти м'яса, консерванти, барвники, ароматизатори, сіль, алкоголь, рафіновані продукти, продукти, які викликають індивідуальну непереносність.

Автор: Тетяна Турчанікова

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