Крах пожежного літака в Туреччині: ніхто не вижив

Загинули п'ять російських військових і троє громадян Туреччини, які перебували на борту літака Бе-200, який зазнав у суботу крах в Туреччині, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Особи, які знаходилися на борту російського літака Бе-200, який зазнав аварії в Турецькій Республіці, п'ять членів екіпажу з-поміж російських військовослужбовців і троє громадян Турецької Республіки, які вказували на вогнища пожежі, загинули", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.