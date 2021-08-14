Коли українцям переводити годинники на зимовий час: дата

Переведення годинника на літній і зимовий час 2021 Україна намагалася скасувати в кінці цієї зими. Але Рада не змогла скасувати перехід на літній час - і тепер українців чекає ще один переведення годинників в жовтні 2021 року, повідомляє УНІАН.

Коли потрібно переводити годинник у 2021 році

В Україні почали переводити годинник у квітні 1981 року. А в роки незалежності Кабінет міністрів розписав всю процедуру у своїй травневій постанові №509 двадцятип'ятирічної давності.

Як і наказує документ, перехід на зимовий час 2021 пройде в останню неділю жовтня. Стрілки годинника на годину назад повернуться в зазначену ніч (це 31 жовтня 2021) рівно о четвертій годині ночі.

Навіщо переводять годинники в Україні 2021 на зимовий час

Багато вчених відзначають, що сезонне переведення годинників провокує розвиток імунних і серцево-судинних захворювань, бо змінює біологічні ритми людини. У свою чергу любителі перевести стрілки говорять про економію електроенергії: тобто ділова активність людей як би зсувається на світлий час доби.

Так чи інакше, практика переведення годинників досі зберігається в сотні країн. Водночас ті ж Штати й Канада переходять на літній час в повному обсязі (ряд регіонів там стабільно живе за зимовим часом).

А ось країни Євросоюзу в більшості своїй хочуть зберегти постійним літній час. І щоб "київський час" відповідало європейським стандартам (тобто "тимчасовий дисбаланс" не заважав економічним і дипломатичним питанням) Україна і відправила на доопрацювання законопроєкт про скасування переходу на літній час.

Так що поки що Україна переводить годинники на зимовий час - і чекає рішення депутатів, чи потрібно буде переводити годинник на літній час у 2022 році.