Після вечірки Обами зафіксували спалах COVID-19

Слідом за масштабним святкуванням 60-річного ювілею колишнього президента США Барака Обами, яке проводилося на острові Мартас-Він'ярд, там стався спалах COVID-19, повідомляє Вести.

На Мартас-Він'ярд відзначили антирекорд по захворюваності коронавірусною інфекцією: вперше з квітня COVID-19 виявили у 63 осіб. При цьому, місцева влада заявила, що не знає, чи пов'язано це з заходом.

Спочатку колишній американський лідер хотів запросити близько 500 гостей, проте йому довелося скоротити їх число на тлі критики у зв'язку з поширенням індійського штаму COVID-19 "Дельта". У підсумку на день народження експрезидента США прийшли від 300 до 400 гостей, серед яких такі зірки, як Jay-Z, Бейонсе, Кріссі Тейге і Джон Ледженд.

Представник політика розповів, що захід також відвідали сім'я і близькі люди Обами, а також передав його подяку за привітання.