Сонячно та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня

На українців чекає спекотна неділя 15 серпня - з високою температурою повітря та сонячною погодою, повідомляє 24 Канал.

Суху і сонячну погоду прогнозують майже у всіх областях. Невеликий локальний дощ може пройти ввечері в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму.

Середня температура повітря буде коливатися від +24 до +31 градуса. Свіжіше за все буде в Криму - +24...+26 градусів, на Донбасі та в Запоріжжя - +25... +27 градусів. Найвищі відмітки на термометрах фіксуватимуть на Львівщині, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Харківщині - +29...+31 градус.

Істотних поривів вітру теж не очікують - до 3 - 8 метрів в секунду.

У Києві та області +29 ... +31 градус, буде дути легкий західний вітер.