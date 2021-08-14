Королева серпня диня: чим вона корисна і кому протипоказана

Справжня королева літніх фруктів - диня. У ній міститься багато корисних речовин, мікроелементів і вітамінів, вона незамінна при багатьох захворюваннях. Однак і у дині є суворі протипоказання, повідомляє РБК-Украина.

Чим диня особливо корисна

Диня, як і кавун, складається на 90% з води. Однак вона менш калорійна - в 100 грамах всього 35 ккал. У ній багато вітаміну С - у 200 грамах добова доза. Також в дині багато вітаміну А, вітаміну Е і вітамінів групи B. У ній багато калію, заліза, магнію, кальцію, фолієвої кислоти, фосфору, селену, ніацину і холіну.

Диню корисно їсти для профілактики серцево-судинних захворювань, при запорах, анемії, стресах, ревматизмі. Вона допоможе налагодити роботу нервової системи, допоможе при проблемах з кровотворенням, підходить для людей з порушенням роботи печінки та нирок. Підвищує імунітет, бореться з бактеріями та вірусами, допомагає впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту.

Кому диня протипоказана

Не варто їсти диню жінкам в положенні й годуючим мамам

Диня не підходить для раціону людям з цукровим діабетом

Не рекомендується її вживати тим, хто страждає від зайвої ваги

Не можна їсти диню при запальних та інфекційних захворюваннях шлунка і кишківника.

Важливо! Диню потрібно їсти тільки як окрему страву і не поєднувати її з іншими продуктами. Велика кількість дині може викликати розлад шлунка. Не можна диню поєднувати з молочними продуктами.

Кілька шматочків дині можна з'їсти за годину до основного прийому їжі або через годину після їжі.

Автор: Анна Шиканова