У Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП: десятки постраждалих

У провінції Кайсері в центральній частині Туреччини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса постраждали 29 людей, повідомляє Укрінформ.

"У районі Сариз провінції Кайсері 29 людей постраждали внаслідок аварії автобуса на ділянці дороги Кайсері-Кахраманмараш", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих автомобілями швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні в Пинарбаші. Декого з поранених, чий стан був важким, після надання першої медичної допомоги було доставлено санітарним вертольотом до центральної лікарні.

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Пасажирами автобусу здебільшого були студенти курсу з вивчення Корану, які здійснювали подорож до Стамбула.

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