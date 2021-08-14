У Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП: десятки постраждалих

У провінції Кайсері в центральній частині Туреччини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса постраждали 29 людей, повідомляє Укрінформ.

"У районі Сариз провінції Кайсері 29 людей постраждали внаслідок аварії автобуса на ділянці дороги Кайсері-Кахраманмараш", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих автомобілями швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні в Пинарбаші. Декого з поранених, чий стан був важким, після надання першої медичної допомоги було доставлено санітарним вертольотом до центральної лікарні.

Пасажирами автобусу здебільшого були студенти курсу з вивчення Корану, які здійснювали подорож до Стамбула.