Учені створили розумний годинник, що розчиняється у воді

Вчені з Тяньцзінського університету (Китай) створили новий тип розумних годинників, який може розчинитися у воді всього за 40 годин, повідомляє Рубрика.

Новий розумний годинник створили з матеріалу на основі цинку, який можна розчинити у воді. А ще в пристрої використовували срібні нанопроводи, які можуть добре проводити електрику, а також біорозкладаний полімер.

Коли пристрій потрапляє у воду, більшість його частин повністю розчиняються протягом 40 годин. Залишається тільки OLED-екран і його мікроконтролер, а також ще деякі мініатюрні частинки.

Водночас цей розумний годинник не розчиняється від поту - про це свідчать випробування його прототипу. А взагалі цей пристрій може також вимірювати рівень кисню в крові, рахувати кроки та міряти пульс.

Вчені вирішили створити новий тип розумних годин, щоб розв'язати проблему з надлишком небезпечних відходів, які залишаються від звичайних старого годинника.

З цими пристроями проблема особливо актуальна, тому що у них є багато дрібних деталей, які переробляти дуже важко.