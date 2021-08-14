Учені створили розумний годинник, що розчиняється у воді
Вчені з Тяньцзінського університету (Китай) створили новий тип розумних годинників, який може розчинитися у воді всього за 40 годин, повідомляє Рубрика.
Новий розумний годинник створили з матеріалу на основі цинку, який можна розчинити у воді. А ще в пристрої використовували срібні нанопроводи, які можуть добре проводити електрику, а також біорозкладаний полімер.
Коли пристрій потрапляє у воду, більшість його частин повністю розчиняються протягом 40 годин. Залишається тільки OLED-екран і його мікроконтролер, а також ще деякі мініатюрні частинки.
Водночас цей розумний годинник не розчиняється від поту - про це свідчать випробування його прототипу. А взагалі цей пристрій може також вимірювати рівень кисню в крові, рахувати кроки та міряти пульс.
Вчені вирішили створити новий тип розумних годин, щоб розв'язати проблему з надлишком небезпечних відходів, які залишаються від звичайних старого годинника.
З цими пристроями проблема особливо актуальна, тому що у них є багато дрібних деталей, які переробляти дуже важко.