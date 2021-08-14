Що можна було б купити на 100 гривень у 1996 і 2021 роках

Українська гривня з'явилася в 1996 році й відтоді вона пережила кілька економічних криз, інфляції та девальвації. Журналісти порахували, що можна було собі дозволити на 100-гривневу купюру в перший рік її життя, а що можна у 2021 році, повідомляє 24 Канал.

Коли тільки ввели гривню в обіг, найбільшою купюрою були якраз 100 гривень. Один такий папірець був майже як середня зарплата українця, яка в той час дорівнювала 130 гривням. Це якби зараз існувала десятитисячна купюра.

Зараз же 100 гривень - це всього 0,7% від середньої зарплати українців. Не дивно, що на ці гроші багато не дозволиш.

100 гривень тоді й зараз

Раніше 100 гривень було досить, щоб придбати собі практично річний запас хліба. Адже цих грошей вистачало на 313 напівкілограмових буханок. Тепер же 100 гривень вистачить хіба що на тиждень - 6 буханок за цінами, які наводить Держстат.

Молока можна було накупити так багато, що знадобилося б кілька холодильників, щоб його вмістити - 111 літрів молока. Тепер же достатньо й 1 холодильника, адже на ці гроші не можна купити навіть 4 літрових пакети молока.

У 1996 році можна було влаштовувати цілі вареничні фестивалі зі 100 гривнями в кишені, адже можна було купити 67 пачок сметани, а тепер тільки півтори. А ще за ці гроші можна було купити рівно 100 пачок масла в порівнянні з двома пачками сьогодні.

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Що можна було купити в 1996 і 2021 роках на 100 гривень / Інфографіка 24 каналу

МОЗ рекомендує споживати не менше 500 грамів яловичини в тиждень. Якщо дотримуватися цієї норми, то в 1996 році можна було придбати м'яса на цілий рік (25 кілограмів). А зараз все на тиждень - 600 грамів, адже яловичина в середньому обходиться в 160 гривень за кілограм.

Однозначно 100 гривень вистачало, щоб прогодувати сім'ю взимку в 1996 році, адже можна було купити 333 кілограми картоплі. Як розповів приватний підприємець зі сфери роздрібної торгівлі Андрій, зараз українці купують значно менше картоплі на зиму - близько 100-150 кілограмів на сім'ю. І на 100 гривень все одно багато не купиш - всього 7,5 кілограма картоплі.

Куди можна поїхати, маючи в кишені 100 гривень на бензин? Хіба що на роботу, оскільки на ці гроші можна заправити машину на 3,4 літра. А в 1996 році за ці гроші можна було б об'їздити цілу Україну. 167 літрів вистачить на поїздку зі Львова на море і назад.