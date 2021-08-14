TikTok вводить нову функцію для підлітків
Популярний серед підлітків сервіс TikTok відтепер перестане надсилати Push-повідомлення деяким категоріям користувачів, повідомляє РБК-Украина.
Так, нові обмеження торкнуться неповнолітніх користувачів, чиї батьки стурбовані надмірним користуванням додатку TikTok.
Акаунти підлітків у віці 13-15 років не будуть отримувати повідомлення після 21:00, а молодь 16-17 років - після 22:00.
Як розповіли у компанії, подібне обмеження вирішили внести через
"безпеку, конфіденційність та добробут спільноти".
Окрім того, відповідні змінити базуються зобов'язаннях спільноти. Все тому, що немає фінішної межі, коли мова заходить про захист безпеки, конфіденційності та благополуччя.
"Ми працюємо з підлітками, громадськими організаціями, батьками та блогерами над подальшими інноваціями, і ми раді поділитися ними в найближчі місяці" , - йдеться в повідомленні TikTok.
Автор: Тетяна Самарук