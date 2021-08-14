TikTok вводить нову функцію для підлітків

Популярний серед підлітків сервіс TikTok відтепер перестане надсилати Push-повідомлення деяким категоріям користувачів, повідомляє РБК-Украина.

Так, нові обмеження торкнуться неповнолітніх користувачів, чиї батьки стурбовані надмірним користуванням додатку TikTok.

Акаунти підлітків у віці 13-15 років не будуть отримувати повідомлення після 21:00, а молодь 16-17 років - після 22:00.

Як розповіли у компанії, подібне обмеження вирішили внести через "безпеку, конфіденційність та добробут спільноти" .

Окрім того, відповідні змінити базуються зобов'язаннях спільноти. Все тому, що немає фінішної межі, коли мова заходить про захист безпеки, конфіденційності та благополуччя.

"Ми працюємо з підлітками, громадськими організаціями, батьками та блогерами над подальшими інноваціями, і ми раді поділитися ними в найближчі місяці" , - йдеться в повідомленні TikTok.

Автор: Тетяна Самарук