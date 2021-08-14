Міненерго перерахує 653 млн грн на зарплати шахтарям

Міністерство енергетики України направило через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт 653 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згідно із запитом, спрямованим Міністерством енергетики, кошти в розмірі 653 029,0 тис. грн повинні бути перераховані на підприємства галузі вже в понеділок, 16 серпня", - повідомила пресслужба Міненерго в суботу.

"Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв'язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші й що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи в цьому напрямі як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі", - сказав глава Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, Міненерго отримало всі узгодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради, і вже в понеділок, як і планувалося, Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати.