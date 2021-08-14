Міненерго перерахує 653 млн грн на зарплати шахтарям

Міненерго перерахує 653 млн грн на зарплати шахтарям

Міністерство енергетики України направило через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт 653 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згідно із запитом, спрямованим Міністерством енергетики, кошти в розмірі 653 029,0 тис. грн повинні бути перераховані на підприємства галузі вже в понеділок, 16 серпня", - повідомила пресслужба Міненерго в суботу.
"Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв'язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші й що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи в цьому напрямі як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі", - сказав глава Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, Міненерго отримало всі узгодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради, і вже в понеділок, як і планувалося, Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати.

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