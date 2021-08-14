Вчені заявили, що дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19

Група дослідників з Гарвардського університету виявила докази, що підвищений рівень забруднення дрібними частинками, виявленими в димі від лісових пожеж, міг привести до тисяч нових випадків COVID-19 і більшій кількості смертей серед хворих, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показує, що в деяких округах Каліфорнії та штату Вашингтон, які особливо постраждали від пожеж у 2020 році, майже 20% випадків COVID-19 були пов'язані з підвищеним рівнем диму. Дослідники також виявили, що ще більший відсоток смертей може бути пов'язаний з димом від пожеж в деяких округах.

Попередні дослідження виявили докази того, що забруднення повітря може погіршити тяжкість симптомів COVID-19 і прискорити поширення коронавірусу, хоча досі існує невизначеність щодо того, як взаємодіють частинки й вірус.

На сайтах Центрів по контролю і профілактиці захворювань США заявляють, що дим від пожежі може дратувати легені та "зробити вас більш схильними до легеневих інфекцій, включаючи SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19".

Дослідження, опубліковане в цьому році вченими з Дослідницького інституту в Неваді, показало, що кількість нових випадків в Уошо, штат Невада, значно зросла в періоди сильного диму.

Дослідники в Гарварді намагалися кількісно оцінити співвідношення в багатьох округах на заході Америки. Вони виявили "вагомі докази" зв'язку між збільшенням твердих частинок в димі від пожеж і ризиками випадків COVID-19 і смерті від хвороби.

Округу Бьютт, Каліфорнія, і Уїтмен, штат Вашингтон, продемонстрували одні з найсильніших впливів диму від пожежі на випадки COVID-19: моделі дослідження показали, що 18,2% випадків захворювання в Уїтмену минулого року і 17,3% в Бьютт можуть бути пов'язані з поганою якістю повітря в дні пожеж.

Вчені, які вивчають якість повітря, стверджують, що частинки диму можуть переносити вірус. Існують також інші можливі динамічні ситуації, такі як згуртування людей в приміщенні, щоб уникнути диму від пожежі, що може призвести до посилення взаємодії з зараженими людьми.

Крім більшої кількості випадків коронавірусу, Гарвардське дослідження також виявило, що наслідки для здоров'я у випадках COVID-19 погіршилися через погіршення якості повітря. Збільшення дрібних твердих частинок на 10 мкг на кубічний метр було пов'язано зі збільшенням смертності від COVID-19 на 8,4% у всіх округах. Агентство з охорони навколишнього середовища США характеризує якість повітря як "нездорове" в діапазоні від 55 до 150 мікрограмів на кубічний метр.