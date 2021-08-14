Через сильний землетрус на Гаїті загинуло щонайменше 29 осіб

В результаті потужного землетрусу на Гаїті магнітудою 7,2 загинули щонайменше 29 осіб. Про це свідчать останні дані агентства цивільного захисту Гаїті, повідомляє Новое время.

Геологічна служба США (USGS) прогнозує, що число жертв буде зростати.

"Ймовірно будуть великі жертви, і катастрофа широко поширена", - йдеться в повідомленні USGS.

Прем'єр Гаїті оголосив на місяць режим надзвичайної ситуації через наслідки землетрусу, повідомив він у твіттер.

Рятувальники й місцеві жителі продовжують шукати вцілілих серед руїн будинків.

????????????????️ My heart goes out to Haiti. Aug 14, 2021. Magnitude 7.2 earthquake struck the south of the country. pic.twitter.com/lljbOET73M - Centre Toussaint (@CentreToussaint) August 14, 2021

У суботу, 14 серпня, на заході Гаїті стався потужний землетрус магнітудою 7,2. За даними американських сейсмологів вогнище знаходилося на глибині 10 км. Епіцентр - в 125 км від столиці країни міста Порт-о-Пренс. Масштаби землетрусу і кількість загиблих поки невідомі.

Землетрус на Гаїті стався всього в 75 км від місця катастрофічного землетрусу 2010 року, в результаті якого загинули від 250 до 300 тисяч жителів країни. Країна досі ліквідує наслідки цього лиха.