Учені спрогнозували війну з дикими тваринами через клімат

На тлі подальших змін клімату зростає ризик конфліктів між людьми та популяціями диких тварин. Так вважає доцент Вашингтонського університету Бріана Абрамс, повідомляє Обозреватель.

Вона, зокрема, наводить як приклад події 2015 і 2016 років, коли різко зросла кількість китів, що заплуталися в рибальських сітках біля західного узбережжя США. Відповідні дані наведено в статті журналу Science, а також у пресрелізі Вашингтонського університету.

Як зазначається в матеріалі Абрамс, небувале потепління біля узбережжя спонукало китів залишити своє середовище проживання та вирушити на пошуки провізії у вузькій смузі. За часом це співпало з сезоном лову крабів, що послужило причиною катастрофи.

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Крім того, у звіті уряду Ботсвани йдеться про рекордну кількість конфліктів між людиною і дикою природою, коли 2018 року під час сильної посухи великі м'ясоїдні тварини, що харчуються худобою, завдали шкоди людям.

Водночас, як показує ряд досліджень, більш часті контакти чорних ведмедів з людьми та худобою в деяких регіонах Північної Америки зумовлені двома циклами Ель-Ніньо – екстремального коливання температур у Тихому океані.

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Так, в Індії через довгострокові зміни клімату та, як наслідок, зменшення живильної рослинності блакитні барани були змушені мігрувати в нижчі місця та харчуватися сільськогосподарськими насадженнями. Крім того, це привернуло до них увагу снігових барсів.

А в США різкий ріст популяцій оленів у деяких регіонах сприяв поширенню хвороби Лайма, яку переносять ці тварини.

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Так чи інакше, в разі тісного контакту людини та дикої природи, що цілком закономірно в умовах прискорення зміни клімату, росте ризик передачі інфекцій від тварин людям, і коронавірус – яскравий тому приклад.

Тому Абрамс закликає діяти швидко, не чекаючи, поки проблема набуде серйозних масштабів. На її думку, відповідні дослідження допоможуть уберегтися від безлічі ризиків. Зокрема, Управління з охорони риби та дикої природи Каліфорнії шукає рішення проблеми збіги сезонів рибного лову й полювання китів на крабів.