Курс валют НБУ на 15 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 15 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 14 серпня, не змінився і залишається на рівні 26.77 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 31.42 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.08 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.02 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 6.85 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.