Курс валют НБУ на 15 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 15 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 14 серпня, не змінився і залишається на рівні 26.77 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 31.42 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.08 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.02 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.
Курс польського злотого не змінився і склав 6.85 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 15 серпня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.768600
|EUR
|Євро
|31.421000
|RUB
|Рубль
|0.363910
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.078500
|CHF
|Швейцарський франк
|29.023700
|PLN
|Польський злотий
|6.848300