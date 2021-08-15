У Британії плавець зустрів 50 акул і "насолоджувався"

Британський плавець Олі Раш під час нічного запливу натрапив на 50 акул, але не став відпливати від них і насолоджувався "спілкуванням" з рибами.

36-річний плавець готувався до змагань зі швидкісного плавання навколо острова Уайт. Він пішов купатися і вирішив влаштувати опівнічний тренувальний заплив недалеко від Дорсета. Його друг Ешлі Макферсон супроводжував спортсмена на байдарці.

Раш відплив на 70 метрів від берега і раптом відчув удар в ногу і злякався. Знайомий підсвітив воду ліхтариком, і чоловіки побачили десятки гладких гончих акул поруч. Цей вид риб мешкає в водах Великої Британії, особини можуть виростати до 120 сантиметрів в довжину.

Акули плавали близько Раша близько 15 хвилин і нападали на його руки та ноги, що не були прикриті гідрокостюмом. Однак серйозних ушкоджень він не отримав.

Плавець не став рятуватися, а вирішив насолоджуватися "фантастичним досвідом".