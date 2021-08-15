Розкрито подробиці захоплення афганського міста талібами

Терористичне угрупування "Талібан" захопило контроль над важливими точками міста Джелалабад в Афганістані. Серед них - поліцейський відділок, повідомляє Лента.Ру.

"Моджахеди увійшли до поліцейської дільниці в Джелалабаді, столиці провінції Нангархар. Урядові війська продовжують здаватися. Моджахеди контролюють важливі точки. Просування триває" , - повідомило джерело.

Таліби взяли Джелалабад, що залишався разом з Кабулом одним з двох останніх великих афганських міст, підконтрольних владі. Відзначається, що місто довелося здати заради порятунку життя мирних жителів.

Рух "Талібан" початок стрімкий наступ на позиції афганської армії після оголошення про виведення американських військ. Положення афганського уряду стає критичним: за минулий тиждень таліби захопили столиці 16 провінцій.