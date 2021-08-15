Ізраїль вакцинуватиме населення навіть вночі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив відкрити у десятьох найбільших містах країни нічні пункти вакцинації від коронавірусу. Такий пункт вже був відкритий в Тель-Авіві й мав високий попит, повідомляє РБК-Україна.

Нічні пункти щеплення працюватимуть у найбільших містах Ізраїля з неділі до вівторка. Список має найближчим часом опублікувати Міністерство охорони здоров'я країни.

"Це рятує життя, а нічна вакцинація дозволяє людям, які не хочуть бути відсутніми на роботі, прийти та зробити щеплення без черги в позаурочні години. Ми продовжимо докладати всі зусилля та використовувати всі засоби, щоб вакцинувати всіх, хто хоче і може" , - наголосив ізраїльський прем'єр Беннет.

Автор: Дмитро Левицький