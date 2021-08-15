Низку областей попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Низку північних, східних та центральних областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Лісові пожежі можуть спалахнути 15 та 16 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні, 15 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у:

Харківській;

Луганській;

Сумській;

Полтавській;

Чернігівській;

Київській;

Рівненській;

Вінницькій областях.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме і завтра у північних, центральних, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.

Автор: Дмитро Левицький