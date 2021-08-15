Низку областей попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Низку областей попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Низку північних, східних та центральних областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Лісові пожежі можуть спалахнути 15 та 16 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні, 15 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у:

  • Харківській;
  • Луганській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Чернігівській;
  • Київській;
  • Рівненській;
  • Вінницькій областях.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме і завтра у північних, центральних, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.

Автор: Дмитро Левицький

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