Ще 76 тисяч українців отримали вакцину від COVID-19

За добу 14 серпня 76 148 людей в Україні вакциновано проти COVID-19, повідомляє Деловая столица.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Одну дозу отримали 46 371 людина, повністю імунізовані — 29 777 людей.

Протягом доби працювали 539 мобільних бригад, 1 545 пунктів щеплення, 376 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу – 4 691 018 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 409 698 щеплень.