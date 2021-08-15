Лобода на концерті в Одесі міркувала про Батьківщину

Українська виконавиця Світлана Лобода виступила з концертом в Одесі в нічному клубі "Ібіца". Так, під час виконання пісень знаменитість багато спілкувалася зі сцени і заявила, що планує дати концерт наступного року в Києві, повідомляє Обозреватель.

Під час концерту в Одесі Лобода також поміркувала про Батьківщину, зізнавшись в тому, що "рано чи пізно приходить розуміння, навіть якщо часом ми помиляємося" . Співачка акцентувала на тому, що вона народилася в Україні, і тут живуть її близькі та рідні, тому для неї українська публіка дуже важлива.

"Публіка, яка для мене дуже важлива і дорога. Тому що в цій країні, в Україні, я народилася, тут живуть мої батьки, родина, близькі люди, і щоразу, виступаючи в різних країнах, я хочу, щоб мною пишалися і думали: "яка красуня, але ж вона наша". Рано чи пізно, впевнена, що розуміння до нас приходить, навіть якщо часом ми іноді помиляємося. Все одно істину обов'язково буде видно. Я дуже хочу, щоб відсьогодні багато що змінилося. Але далі буде ще краще і більш згуртованіше" , – говорила зі сцени знаменитість.

На концерті Лободи в Одесі були помічені такі знаменитості, як Поліна Неня, Аліна Харечко, Олексій Дівєєв-Церковний, Михайло Лабковський, Бічолла Тетрадзе та інші.