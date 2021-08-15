Сили Талібану увійшли в Кабул

Сили терористичного угрупування Талібан входять до столиці Кабул з усіх боків, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні міністерства внутрішніх справ Афганістану 15 серпня.

Лідери руху, які знаходяться в Досі, столиці Катару, закликали своїх бойовиків утримуватися від насильства під час захоплення Кабула. Також вони обіцяють зберегти безпечні коридори для тих, хто хоче залишити Афганістан і закликали жінок сховатися в безпечних районах.

Під контроль взято Кабульський університет на заході столиці. Таліби вивісили на ньому свій прапор.

"Резиденція губернатора, штаб-квартира поліції, центральна в'язниця і всі об'єкти знаходяться під повним контролем моджахедів. Ворог утік до Кабула, моджахедам дісталася велика кількість зброї, боєприпасів і техніки" , - написав прес-секретар талібів Забіхула Муджахід у Twitter.

Він додав, що "Торкхам в повіті Лал Пур провінції Нангархар, який знаходиться на кордоні з Пакистаном, потрапив у руки моджахедів".