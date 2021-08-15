Віталій Козловський повідомив про трагедію в сім'ї

Український співак Віталій Козловський повідомив про трагедію в родині – у знаменитості помер батько Віталій Сергійович Козловський, повідомляє Обозреватель.

У Instagram Козловський опублікував зворушливий допис, в якому показав архівні фото з рідним татом. Співак попросив шанувальників помолитися за батька і подумки побажати його душі вічного спокою.

"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день – пішов з життя мій найкращий тато в світі – Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія або просто подивіться на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою " , – повідомив в фотоблозі Віталій.

Джерело: Instagram Віталія Козловського

Джерело: Instagram Віталія Козловського

Користувачі мережі підтримали Козловського і висловили свої співчуття. Також написали слова підтримки колеги по цеху: Аліна Гросу, ексучасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха і інші.

"Вітася, тримайся, наші співчуття", "Тримайся, любий друже! У цей момент ти пов'язаний з татом узами молитви і любові. Співчуваю. Світла пам'ять" , – писали під знімками в Instagram.

Джерело: Instagram Віталія Козловського

До слова, причину смерті батька Козловський так і не назвав. Задовго до цього, Віталій розповів у ексклюзивному матеріалі, що ще минулого року його тато захворів на COVID-19. Тоді артист зізнавався, що батько був реанімації з двобічною пневмонією, але остаточно він не відновився.