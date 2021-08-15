Говорячи про відставку, Лукашенко посилає сигнали Кремлю - експерт

Хоча білоруський диктатор Олександр Лукашенко вже кілька разів говорив, що незабаром залишить посаду, вся його поведінка свідчить про інше. Можливо, в такий спосіб він веде переговори з Москвою про своє політичне майбутнє або про династичну передачу влади, повідомляє Новое время.

Про це у своїй колонці пише науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Браян Вітмор.

На восьмигодинній пресконференції 9 серпня Лукашенко оголосив: "Це не означає, що я вчепився і посинілими пальцями буду триматися за це крісло. Ні. Після мене прийдуть люди, навіть дуже скоро" . Потім додав: "Не треба гадати, коли піде Лукашенко. Дуже скоро" .

Починаючи з листопада 2020 року це вже третій подібний натяк, однак мало хто відчуває, що Лукашенко дійсно готується покинути політичну арену, зазначає Вітмор.

За його словами, один зі сценаріїв передбачав передавання фактичної влади Раді безпеки, де одну з ключових ролей відіграє син диктатора Віктор. Однак у Росії, судячи з усього, свої плани.

"Згадка Лукашенка про свою відставку свідчить про те, що Росія постійно чинить на нього тиск, щоб він здійснив конституційні зміни, які зменшили б роль президента і розширили повноваження білоруського парламенту.

При цьому Кремль забезпечує розстановку сил, що гарантує Москві контроль цих нових повноважень білоруського законодавчого органу через прокремлівські партії і ЗМІ після відходу Лукашенко. Росія також швидко розширює свою економічну, політичну і військову присутність у Білорусі. Все це схоже на спробу Москви контролювати Білорусь з Лукашенком або без нього" , — вважає автор колонки.

У минулому, коли РФ чинила тиск на Лукашенка, він відповідав на це заграванням із Заходом. Але після фальсіфікаціі виборів у Білорусі в серпні 2020 року, наступного жорстокого придушення інакомислення і захоплення рейсу Ryanair, Лукашенко став парією у світі, тож колишнє балансування більше неможливе, констатує експерт.