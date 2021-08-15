Зірка серіалу "Татусеві дочки" стала мамою

Для 26-річної Єлизавети Арзамасової дитина стала первістком, у 47-річного фігуриста є син від попереднього шлюбу, повідомляє Корреспондент.

Актриса Єлизавета Арзамасова, яка виконувала одну з головних ролей у серіалі "Татусеві дочки", стала мамою. Дитину вона народила в шлюбі з російським фігуристом Іллею Авербухом.

Пара не розкрила стать дитини, проте передбачається, що у них народився син.

Про відносини пари стало відомо влітку минулого року, а в кінці грудня вони одружилися. У квітні 2021 року подружжя повідомило, що чекають дитину. Для 26-річної актриси вона стала первістком, у 47-річного фігуриста є син Мартін від шлюбу з Іриною Лобачовою.

Раніше в липні Арзамасова розповіла, чому вийшла заміж за Авербуха.