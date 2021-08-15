Як без стресу повернутися дитині до школи після канікул: поради

Повернутися до шкільного ритму після тривалих свят і канікул – непросто, але можливо: щоб мотивувати дітей знову думати про навчання, батькам потрібно враховувати особливості дитячого організму, повідомляє Ліга.net.

Нормалізуйте режим сну

Під час канікул дитина швидко відвикає від розпорядку дня. І старшокласникам, і молодшим школярам потрібно поступово повернутися до звичного режиму сну.

Батькам варто пам’ятати, що школярам до 12 років необхідно спати щонайменше вісім, а то й усі 9-10 годин.

Якщо заняття у школі починаються о 9:00, то прокинутися потрібно о 7:00 (за умови, що на збори та дорогу знадобиться дві години), а до ліжка йти не пізніше 10-ї вечора. У графік необхідно "вписуватися" заздалегідь: бодай за кілька днів до повернення у школу. Старшокласникам буде достатньо восьми годин сну.

У перші дні після канікул уважніше придивіться до самопочуття вашого школяра. Якщо бачите, що зранку він млявий, роздратований, додайте кілька годин сну і не "пресуйте" ранніми підйомами.

Буває таке, що молодші школярики починають ранок зі сльозами: "Хочу спати" . Не тисніть і не сваріться з дитиною.

Можна навіть один раз піти на поступки: "Гаразд, сьогодні ти набираєшся сил і робитимеш завдання вдома, але спати ляжеш на дві години раніше" .

До речі, першокласникам бажано дати додаткову годину денного сну.

Не ігноруйте прогулянки та спортивні активності

Уроки фізкультури та руханки на перервах – це обов’язкова частина дитячого розпорядку.

Дозвольте дитині гратися в рухливі ігри з друзями на вулиці, влаштовуйте спільні довгі прогулянки із сином чи донькою.

Дитина має гуляти протягом дня, а також пів години перед сном незалежно від погодних умов.

Добре, якщо маєте собаку, – завжди є необхідність вивести її на подвір’я. До того ж дітям подобається грати з тваринами.

Сходіть разом на боулінг, у квест-кімнати. Дитина буде в захваті і повернеться за парту в тонусі та повна сил.

Задовольніть потребу у спілкуванні

Спілкування з однолітками у школі – така ж важлива частина навчання, як і уроки. Зустріч із друзями та ігри з однокласниками можуть стати хорошим стимулом, щоб легко повернутися до школи.

Після довгих канікул ви помітите, що дитина аж рветься гуляти з ровесниками. Не нервуйтесь та не забороняйте цього – дітям потрібно задовольнити потребу у спілкуванні. Поступово баланс навчання та розваг нормалізується.

Подбайте про здорове харчування

Навідайтеся до школи, щоб дізнатися, чим годують вашу дитину, а також, чи встигає донька чи син поїсти під час великої перерви. Крім того, є сенс придбати для дитини новий яскравий контейнер для їжі і термос із зображенням улюбленого героя. Щодня давайте їй корисні перекуси: сухофрукти, банани, мандарини, хурму і навіть домашні бургери з цільнозернового хліба з сиром і шматочками овочів.

У термос наливайте смачні та корисні напої, які любить ваша дитина. Це не тільки важливо для здоров’я та самопочуття, а й створить хороший настрій.

Не сваріть дитину за оцінки

Батькам не варто хвилюватися, що під час тривалих канікул дитина "все забула".

Якщо насправді призабула щось і приносить додому не найвищі оцінки протягом перших тижнів навчання – не дратуйтесь і не сваріть її.

Краще порадійте за дитину: значить, вона дійсно добре відпочила.

Не тисніть із надмірним навантаженням у перші тижні. Доповнювати режим позашкільними гуртками та додатковими заняттями потрібно поступово і дозовано. Надмірні навантаження зараз не будуть ефективними. Курси іноземної мови, заняття з репетиторами теж зачекають. А ось спортом і музикою краще починати займатись одразу, якщо це подобається дитині.

Найголовніше правило: частіше запитувати, чим вона справді цікавиться та захоплюється.

Складіть "Мапу тижня"

Далеко не всі діти ладнають із плануванням. Дорослим, які звикли до багатофункціональності, часом складно це зрозуміти. Однак спробуйте і допоможіть вашому школяру / вашій школярці скласти розклад на день і тиждень. Не потрібно примусу – робіть це у формі забави.

Повісьте на видному місці "Мапу тижня" з наліпками, стікерами і смайлами.

Окрім шкільних занять, запишіть туди гуртки, спортивні активності та – обов’язково! – розваги: походи в кіно, театр, у гості.

Позначте на мапі-календарі дні народження друзів вашої дитини, а також майбутні поїздки та походи.

Дітям зазвичай дуже подобаються такі календарі, вони охоче дотримуються яскравого розкладу, який створили власноруч.

Вигадайте приємні стимули

Важливо знайти для дитини додаткову мотивацію, щоб вона хотіла повернутися до школи після тривалої перерви. Для молодших школярів та учнів середньої школи таким стимулом може бути похід у канцелярський магазин: нові яскраві зошити, модні ручки й фломастери сприятимуть натхненню вчитися чи щонайменше бажанню писати або малювати.

Якщо ваша дитина – старшокласник/-ця, пам’ятайте, що він / вона піклується про зовнішність, навіть якщо не розповідає вам про це. Тому з підлітком доречно буде піти в магазин і купити новий одяг, який він / вона обере самостійно. Обновка – ще один стимул повернутись у школу.

Текст Аліни Мірошнікової, фахові поради від сімейної психологині Олени Любченко